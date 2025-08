Wiedza to potęga zniknęła ze sklepów z aplikacjami. Co się dzieje z kultową grą?

fot. PlayStation

Wiedza to potęga to kultowa quizowa gra, która w 2017 roku zadebiutowała na PlayStation 4 w ramach inicjatywy PlayLink. Jest to technologia Sony, dzięki której użytkownicy mogą grać nie za pomocą kontrolerów, a smartfonów. W ramach gry Wiedza to potęga powstały specjalne aplikacje przeznaczone do wieloosobowej zabawy. Jeszcze do niedawna były ona dostępne dla użytkowników Androida i iOS i cieszyły się wielką popularnością wśród imprezowiczów czy rodzin, które chciałby przetestować swoją wiedzę na różne tematy. Okazuje się, że mimo to twórcy bez żadnego ostrzeżenia postanowili usunąć je zarówno ze sklepu Google Play, jak i App Store. Wiadomo, co jest tego powodem.

Dlaczego aplikacje Wiedza to potęga zostały usunięte?

Cyfrowa wersja gry Wiedza to potęga zniknęła z PS Store już na początku 2024 roku. Już wiadomo, że był to dopiero początek złych wiadomości dla jej fanów. W sierpniu 2025 roku internauci zauważyli, ze z Google Play oraz App Store zniknęły aplikacje Wiedza to Potęga oraz jej kontynuacją Wiedza to Potęga: Dekady. Obecnie mogą z nich korzystać wyłącznie ci, którzy mają je zainstalowane. Powodem nagłego zniknięcia aplikacji jest to, że Sony porzuciło inicjatywę PlayLink. Ta nie okazała się bowiem aż tak dużym sukcesem, jak zakładano. Na ten moment niestety nic nie wskazuje na to, jakoby aplikacje Wiedza to potęga miały wrócić. Fizyczne kopie gry również są trudne do zdobycia, gdyż w sklepach zostały wyprzedane.