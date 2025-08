Liam Neeson kontra zabójczy grzyb. Zwiastun Cold Storage zapowiada infekcję w stylu The Last of U

fot. materiały prasowe

Reklama

Cold Storage to thriller science fiction z dużą dawką czarnego humoru, oparty na książce. David Koepp (Jurassic World: Odrodzenie, Park Jurajski) napisał scenariusz, a Johnny Campbell (pracował przy wielu serialach, w tym Drakuli) wyreżyserował. Główne role grają Liam Neeson, Joe Keery (Stranger Things) i Georgina Campbell.

Nasuwa się automatycznie porównanie do The Last of Us, który – podobnie jak film – porusza wątek infekcji grzybiczej. Kinowa produkcja jest jednak bardziej thrillerem z elementami czarnej komedii i horroru.

Cold Storage – zwiastun tylko dla dorosłych

W obsadzie są również Sosie Bacon, Vanessa Redgrave i Lesley Manville.

Cold Storage - opis fabuły

Bohaterami Cold Storage są Teacake (Keery) i Naomi (Campbell) – dwoje młodych pracowników firmy wynajmującej boksy magazynowe, która została zbudowana na terenie dawnej bazy wojskowej. Czeka ich najbardziej szalona nocna zmiana, gdy grzybiczy pasożyt wydostaje się z najniższych poziomów bazy, gdzie został zamknięty przez rząd. Wraz ze wzrostem temperatury ten wyjątkowo zaraźliwy organizm mutuje i rośnie, by rozpocząć terror przejmowania ludzkich mózgów, które mogą… eksplodować. Razem z emerytowanym agentem bioterroryzmu (Liam Neeson) bohaterowie muszą powstrzymać pasożyta i zapobiec zagładzie ludzkości.

Premiera kinowa zaplanowana jest na 2026 rok.