Agatha znowu zmienia tytuł. Wyjątkowo długa nazwa nowego serialu Marvela

Agatha to nadchodzący serial Marvela, który poświęcony jest potężnej czarownicy i głównej antagonistki WandaVision, w którą wcieliła się Kathryn Hahn. Studio nadal nie udostępniło żadnego zwiastuna, ani plakatu z serialu, za to kolejny raz zaprezentowali logo ze zmienionym tytułem. To już szósta nazwa dla tej produkcji, a poprzednie brzmiał Agatha: House of Harkness, Agatha: Coven of Chaos, Agnes of Westview, Agatha: Darkhold Diaries, a ostatnio po prostu Agatha.

Agatha – nowy tytuł serialu Marvela

Marvel oficjalnie ogłosił, że serial znany teraz będzie pod tytułem Agatha: The Lying Witch with Great Wardrobe. Na ten moment nie wiadomo, dlaczego studio zdecydowało się na kolejną zmianę tytułu i dlaczego wybrali tak długą nazwę dla swojej nowej produkcji.

Co ciekawe post z oficjalnego kotna Marvel Studios został już usunięty. Możliwe, że jest to tylko element kampanii promocyjnej wokół serialu, który ma przygotować widzów na pojawienie się pierwszego zwiastuna.

Agatha - co wiadomo o serialu?

Za sterami stoi Jac Schaeffer, twórczyni WandaVision. Szczegóły fabularne wciąż pozostają tajemnicą.

Do obsady należą Kathryn Hahn, Aubrey Plaza, Joe Locke, Patti LuPone, Sasheer Zamata, Ali Ahn, Miles Gutierrez-Riley, Okwui Okpokwasili oraz Maria Dizzia.

Agatha: The Lying Witch with Great Wardrobe - serial ma zadebiutować jesienią 2024 roku na Disney+.

