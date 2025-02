Huawei prezentuje nowe gadżety: słuchawki sportowe, opaskę fitness i tablet z matowym ekranem i rysikiem

fot. HUAWEI

Ale to nie wszystko, firma ogłosiła również światową premierę pierwszego na świecie podwójnie składanego smartfona – HUAWEI Mate XT ULTIMATE DESIGN. Ten wyjątkowy smartfon dostępny był dotychczas wyłącznie w Chinach. Wszystkie nowe urządzenia łączą nowoczesne technologie z łatwością obsługi i atrakcyjnym wyglądem.

Wygodne i otwarte słuchawki sportowe

Marka zaprezentowała HUAWEI FreeArc, pierwsze otwarte słuchawki sportowe w swojej ofercie. Są bardzo wygodne, zapewniają wysoką jakość dźwięku, a do tego są odporne na kurz i zachlapania (IP57). Dzięki temu idealnie nadają się do uprawiania sportów w każdych warunkach atmosferycznych.

Zaprojektowano je tak, aby były wygodne i stabilnie trzymały się w uszach, z których nie wypadają nawet podczas intensywnego treningu. Aby jak najlepiej dopasować je do ucha i zapewnić trwałość, zastosowano specjalny, łukowaty łącznik C-Bridge ze stopu niklu i tytanu (Ni-Ti). Słuchawki zostały też pokryte miękkim, przyjemnym dla skóry płynnym silikonem i dostępne są w trzech kolorach: czarnym, szarym i zielonym.

Dzięki dużemu (17x12 mm) i czułemu przetwornikowi, symetrycznej budowie, specjalnemu algorytmowi wzmacniającemu basy i automatycznej regulacji głośności, FreeArc zapewniają świetny dźwięk i motywację do ćwiczeń. Sprawdzimy te obietnice w akcji!

Duży tablet z matowym ekranem

Nowy HUAWEI MatePad Pro 13.2" ma świetny, matowy wyświetlacz (PaperMatte), wysoką wydajność, przydatne akcesoria i funkcje zbliżone do komputera. Ten tablet ułatwia pracę poza domem czy biurem.

Aby tablet mógł służyć jako mobilne biuro, wyposażono go w magnetyczną klawiaturę. Klawiatura ma standardowy układ, wygodne klawisze i duży touchpad obsługujący gesty. Ułatwia to korzystanie z aplikacji, wprowadzanie danych i pisanie. Dla osób, które wolą pisać odręcznie, dodano precyzyjny rysik. Rysik świetnie działa z matowym ekranem, na którym pisze się tak wygodnie, jak na papierze. Matowa powierzchnia i wysoka jasność (do 1000 nitów) sprawiają, że obraz jest dobrze widoczny w każdych warunkach.

MatePad Pro 13.2" obsługuje też profesjonalne aplikacje, takie jak HUAWEI Notes i GoPaint, które pomagają w pracy i kreatywnych zadaniach. Ogromna bateria (10 100 mAh) zapewnia długi czas pracy bez ładowania. W razie potrzeby można ją naładować do pełna w zaledwie 65 minut.

Monitor aktywności i odpoczynku

Inteligentna opaska HUAWEI Band 10 pomaga śledzić aktywność sportową, a także poprawić jakość snu. Analizuje dane z czujników, a następnie podpowiada, co można zrobić, żeby lepiej spać.

Opaska jest bardzo lekka, a do tego wykonana z przyjemnych dla skóry materiałów. Można ją nosić całą dobę bez uczucia dyskomfortu. Dostępna jest w różnych kolorach i dwóch wersjach – z obudową aluminiową lub wykonaną z tworzywa sztucznego.

Długo oczekiwany debiut

Po wielu miesiącach oczekiwania stało się wreszcie jasne, że wyjątkowy podwójnie składany smartfon HUAWEI Mate XT ULTIMATE DESIGN trafi w końcu na światowe rynki, choć niestety nie będzie oficjalnie dystrybuowany w Polsce. Prawdopodobnie ze względu na cenę, która może wynosić nawet ponad 15 000 zł (ok. 3500 €). Niemniej, to nie tylko jedyne takie urządzenie w branży, ale też rekordzista – po rozłożeniu ma bardzo cienki i duży wyświetlacz. Tylko 3,6 mm grubości w najcieńszym miejscu i przekątną aż 10,2 cala, czyli większą niż niejeden tablet. Ekran, zbudowany na zaawansowanym systemie zawiasów i bardzo cienkim szkle UTG, jest też wyjątkowo trwały. Dodatkowo aparat XMAGE z regulowaną przysłoną (10-stopniową) pozwala robić świetne zdjęcia, z których znane są flagowe urządzenia Huawei.

Ceny i dostępność

Słuchawki HUAWEI FreeArc, tablet MatePad Pro 13.2" oraz opaska Band 10 już w marcu wejdą do sprzedaży w Polsce. Informacje o ich dostępności, wersjach i cenach w Polsce zostaną podane wkrótce.