Amerykanie zamykają kina. Ta decyzja kończy szansę Czarnej Wdowy

W USA i w Kanadzie zamykane są kina. Decyzje podjęły takie placówki i sieci jak Regal, AMC Theatres, Alamo Drafthouse, Cineplex czy Landmark Cinemas. Łącznie mówimy o ponad 3000 kin i do końca tygodnia wszystkie inne powinny również zostać zamknięte. Jest to efekt decyzji rządu o ograniczeniu zgromadzeń do maksymalnie 10 osób, więc przy takiej dyrektywie żadne kino nie jest w stanie funkcjonować.

Część kin podaje, że zamykają się do odwołania, ale największa sieć AMC Theatres powiedziała wprost: od 6 od 12 tygodni. Oznacza to, że spodziewają się trwania pandemii aż do połowy czerwca 2020 roku, a co za tym idzie premiery Czarnej Wdowy czy Wonder Woman 1984 najpewniej zostaną przesunięte.

Na obecną chwilę globalnie zanotowano 181127 przypadków zarażeń koronawirusem z czego 4287 w samych Stanach Zjednoczonych. Liczby szybko rosną.