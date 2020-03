CD Projekt RED reaguje na koronawirusa. Cyberpunk 2077 bez dalszych opóźnień?

Polskie studio CD Projekt RED to autorzy serii Wiedźmin, a także nadchodzącego Cyberpunk 2077, który przez wielu uznawany jest za jedną z najciekawiej zapowiadających się gier ostatnich lat. Produkcja ta miała pierwotnie zadebiutować w kwietniu tego roku, ale ostatecznie podjęto decyzję o przesunięciu premiery na wrzesień. Teraz niektórzy mogli obawiać się o stan tego projektu z uwagi na pandemię koronawirusa. Wygląda jednak na to, że ta nie pokrzyżuje planów deweloperów. Przedstawiciele firmy poinformowali bowiem o przejściu na pracę zdalną.

W oświadczeniu czytamy, że studio reaguje na aktualną sytuację i pracownicy będą mogli pracować z domu "przez tak długo, jak będzie to potrzebne". Na końcu uspokojono również graczy, że nie powinno mieć to wpływu na datę premiery Cyberpunk 2077 i gra ma trafić na rynek zgodnie z aktualnym planem, czyli 17 września.

Many of you are probably wondering how things are at CD PROJEKT RED right now. Here's a short update. pic.twitter.com/aWfHobgtoM

— CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) March 16, 2020