Diuna 2 nie dostanie Oscara za Najlepszą muzykę, ale Hans Zimmer może za inny film. Kto się zakwalifikował?

fot. Universal Pictures

Reklama

Variety podzieliło się listą filmów zakwalifikowanych do konkurowania w kategorii Najlepsza muzyka na zbliżających się Oscarach 2025. Zgodnie z doniesieniami mediów na liście nie znalazła się Diuna: Część druga. Jest to wynikiem powtórzenia zbyt dużej ilości motywów z pierwszej części, co jest niezgodne z regulaminem. Hans Zimmer skomentował tę sytuację, a 9 grudnia 2024 roku z kolei dostając nominację w tej kategorii jeśli chodzi o Złotego Globa.

W tym roku do muzycznego konkursu zakwalifikowało się łącznie 89 piosenek i 145 różnych ścieżek dźwiękowych z filmów. Wśród nich Blitz, do którego muzykę skomponował Hans Zimmer, a więc nadal będzie miał okazję na wygranie prestiżowego Oscara po raz kolejny. Konkurencja jest jednak spora, a nikt inny z niej nie wypadł. Wicked: Part One, Vaiana 2 oraz Emilia Pérez będą bezpośrednimi przeciwniczkami legendarnego kompozytora i faworytkami w tegorocznym starciu.

17 grudnia 2024 roku zostanie ogłoszono krótka lista 20 ścieżek dźwiękowych i 15 piosenek. Nominowani do Oscara zostaną ogłoszeni miesiąc później, 17 stycznia 2025 roku.