Barbarian Days - nadchodzi film o miłości do surfingu. Za kamerą zdobywca Oscara

fot. AMAZON

Stephen Gaghan, zdobywca Oscara za scenariusz do filmu Traffic, napisze scenariusz i wyreżyseruje dla Amazona film zatytułowany Barbarian Days. Produkcja oparta zostanie na wspomnieniach dziennikarza i surfera Williama Finnegana. Autobiograficzna i bestsellerowa książka, za którą autor otrzymał Nagrodę Pulitzera, opowiada o jego wielkiej miłości do surfingu.

W książce Barbarian Days William Finnegan nazywa surfing nie tylko swoją miłością, ale i obsesją. Wspomniany sport jest dla niego uzależnieniem, stylem życiem. Przygoda autora z surfingiem rozpoczęła się, kiedy miał zaledwie osiem lat i kupił swoją pierwszą deskę. Finnegan wskazuje, jak wiele nauczył go ten sport i jak niebagatelny wpływ miał na jego życie.

Są świetni surferzy i świetni pisarze, lecz nieczęsto można spotkać kogoś, kto jest jednym i drugim. William taki jest. To jedna z tych książek, o której nie możesz przestać myśleć po przeczytaniu. To nie tylko opowieść o surfingu. To opowieść o czasie, o moralności i pasji - powiedział producent Ted Hope.

Producentem filmu wraz z Tedem Hopem będzie Stephen Gagan. William Finnegan obejmie funkcję producenta wykonawczego.