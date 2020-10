Amazon Prime Video - nowości na październik 2020

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video przygotowało na polski rynek kilka nowych premier w październiku 2020 roku. Więcej o nowościach VOD możecie przeczytać na stronie vod.naekranie.pl.

Pierwszą z nowości jest serial The Walking Dead: Nowy świat, czyli kolejny spin-off znanej, post-apokaliptycznej serii o zombie. Tym razem jednak bohaterami produkcji są młodzi ludzie, którzy urodzili się już po katastrofie. Serial zadebiutował na platformie 2 października. Kolejne epizody będą dostępne co tydzień.

Również 2 października zadebiutował Savage X Fenty Show Vol. 2, wyjątkowy pokaz mody z okazji nowej kolekcji jesień 2020, za który odpowiada Rihanna.

Kolejną z nowości jest Welcome to the Blumhouse, antologia filmów z gatunku grozy, na który składają się produkcje The Lie, Black Box, Evil Eye i Nocturne. Pierwsze dwie zadebiutują 6 października, natomiast kolejne tydzień później, 13 października.

9 października widzowie zobaczą finałowy odcinek 2. sezonu serialu The Boys. W tej odsłonie ścigani przez stróżów prawa członkowie tytułowej ekipy muszą znaleźć dowody na spisek koncernu Vought. Do tego dochodzi coraz więcej przypadków superterrorystów oraz nowa członkini Siódemki, Stormfront.

16 października w ofercie platformy pojawi się What the Constitution Means to Me, filmowa wersja docenionej przez krytyków, wielokrotnie nagradzanej sztuki teatralnej pod tym samym tytułem.

Kolejną nowością października jest Borat 2, a raczej Borat Subsequent Moviefilm: Delivery Of Prodigious Bribe To American Regime For Make Benefit Once Glorious Nation Of Kazakhstan, czyli kolejna część przygód reportera z Kazachstanu. Film zadebiutuje na platformie 23 października.

Ostatnia nowością jest serial Truth Seekers. To horror komediowy o zespole badaczy zjawisk paranormalnych pracujących w niepełnym wymiarze godzin, którzy wspólnie odkrywają i filmują duchy w Wielkiej Brytanii, dzieląc się swoimi przygodami na kanale internetowym, aby wszyscy mogli je zobaczyć. Jednak pewnego dnia oddając się swojej pasji nasi bohaterowie trafiają na spisek, który może doprowadzić do Armagedonu dla całej ludzkości. Premiera 30 października.