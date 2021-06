Batman - Robert Pattinson i Colin Farrell powrócą na dokrętki filmu

Źródło: Warner Bros.

Na początku 2021 roku zakończono zdjęcia do widowiska Batman. Jednak jak się okazuje ekipa produkcji powróci w lipcu na do Szkocji na dokrętki do filmu. Na planie mają pojawić się dwie gwiazdy projektu, Robert Pattinson i Colin Farrell. Według źródeł strony Daily Record, która podała tę informację, całość dokrętek ma potrwać jakieś trzy tygodnie, aby zakończyć je do końca lipca. Oczywiście dokrętki nie wynikają z jakichś problemów, to standardowa praktyka przy wielkich widowiskach kinowych.

W filmie Mroczny Rycerz zmierzy się z Riddlerem, który szerzy chaos w Gotham mordując pewne osoby, według starannie dobranego klucza i zostawiając na miejscu zbrodni zagadki.

W obsadzie oprócz wspomnianych Pattinsona i Farrella znajdują się Zoe Kravitz jako Selina Kyle/Kobieta-Kot, Paul Dano jako Edward Nashton/Riddler, Jeffrey Wright jako Komisarz Gordon, Andy Serkis jako Alfred, John Turturro jako Carmine Falcone i Jayme Lawson jako Bella Real. Reżyseruje Matt Reeves.

Batman - premiera filmu w USA 4 marca 2022 roku.