Dlaczego nie uwzględniono Dwighta jako szefa w The Office? Powodem byli Pam i Jim

fot. NBC

W finałowym sezonie amerykańskiej wersji Biuro, Dwight Schrute zastąpił postać Steve'a Carella, Michaela Scotta na stanowisku szefa tytułowego Biura. Bohater ten jednak nie pojawił się w napisach początkowych w nowej roli. Jenna Fischer (serialowa Pam) oraz Angela Kinsey w trakcie podcastu Office Ladies opowiedziały o kulisach tej decyzji, która wielu fanów wprawiła w zdziwienie.

Jenna Fischer powiedziała:

Były plan na dodanie go w tej roli, ale ostatecznie nie nakręcono w związku z tym żadnego materiału. Powód jest następujący: w kilku odcinkach chcieli, aby ostatnim, co ludzie zobaczą w sekwencji początkowej był pocałunek Pam i Jima. Uznali, że w tamtym momencie ludzi już nie obchodziło, kto będzie szefem. Byli bardziej zainteresowani życiem osobistym bohaterów. Uznali, że bardziej kluczowe dla ostatnich odcinków było skupienie się na Pam i Jimie.

David Rogers, który reżyserował finałowy sezon hitowej produkcji, powiedział aktorce, że:

Działali pod presją czasu i zabrakło go do nakręcenia nowej sekwencji z Dwightem jako szefem. W tym odcinku też było tyle wątków do zamieszczenia, że sekwencja początkowa musiała być krótka.

