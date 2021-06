Fani walczą o seks oralny Batmana i Catwoman. Jest petycja... Let the Bat Eat the Cat

Warner Bros./DC/joblo.com

Kilka dni temu donosiliśmy Wam o aferze, jaka powstała wokół serialu Harley Quinn - przypomnijmy, że w nadchodzącym 3. sezonie produkcji twórcy zamierzali pokazać scenę seksu oralnego, w trakcie której Batman zaspokaja Catwoman. Ten pomysł spotkał się jednak ze zdecydowanym sprzeciwem ze strony DC i Warner Bros.; zdaniem decydentów ewentualne kontrowersje mogłyby wpłynąć m.in. na poziom sprzedaży zabawek. Wszystkie szczegóły tej sprawy odnajdziecie w tym miejscu.

Wygląda jednak na to, że fani nie zamierzają na tym polu odpuścić. Na stronie Change.org powstała specjalna petycja o wymownym tytule "Let the Bat Eat the Cat" (w dowolnym tłumaczeniu: "Dajcie gackowi wylizać pusię" tudzież "Dajcie nietoperkowi zjeść kotka") - w tej chwili pod dokumentem podpisało się 466 osób, a głosów stale przybywa. Autorzy petycji domagają się, aby DC i Warner Bros. ostatecznie zezwoliły na pokazanie seksu oralnego z udziałem Batmana i Catwoman.

Argumentacja fanów odwołuje się do spotykanego w kulturze popularnej zjawiska negacji seksualnej - w ocenie pomysłodawców dokumentu rezygnacja z pokazania tej sceny stworzy wrażenie, że "herosi tego nie robią", w domyśle: w ogóle nie uprawiają seksu. W petycji czytamy:

Amerykańska kultura i korporacje stanowczo zbyt długo promowały atmosferę negacji seksualnej. Wyprodukowany przez DC serial animowany Harley Quinn jest tego ostatnim przykładem. (...) Nie ma lepszej przestrzeni dla pokazania pozytywnych aspektów seksu niż gatunek superbohaterski, którego Hollywood i jego korporacyjne kociaczki (ang. pussycat - przyp. aut.) nie mogą przestać rebootować".

Inicjatorzy przedsięwzięcia stwierdzają, że pokazanie kontrowersyjnej sceny jest "nie tylko dobre, ale i konieczne, nie tylko przyjemne, ale i zasługuje na celebrację".

Dajcie nam w komentarzach znać, co sądzicie o całej petycji.