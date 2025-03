Krytykuje czy podziwia? Rachel Zegler o Królewnie Śnieżce

fot. Disney

Reklama

Rachel Zegler w wywiadzie dla Allure wypowiedziała się na temat postaci Królewny Śnieżki, którą w live-action Disneya. Pochwaliła wrażliwość i dobre serce bohaterki, a przede wszystkim fakt, że nie posługuje się złością i agresją, by osiągnąć swoje cele, tylko życzliwością. Uważa, że to ważny przekaz, również dla nowego pokolenia widzów.

Rachel Zegler o Królewnie Śnieżce

Dlatego to ważne, by kolejne pokolenie obejrzało takie filmy, jak Królewna Śnieżka — by zrozumieć, że nie ma nic złego w tym, by wybrać to, co słuszne, a także, że nie zawsze trzeba to robić ze złością lub zaciśniętą pięścią. Złość może być potężną emocją, ale nie przynosi najjaśniejszej przyszłości. Pokazuje strach, niepewność i brak miłość. Królewna Śnieżka wybiera drogę życzliwości i wciąż udaje jej się zaprowadzić zmiany. Siła może przybrać wiele form. Mam nadzieję, że w ciągu kilku najbliższych lat zobaczymy nową falę życzliwości i akceptacji. I że ludzie nie będą widzieli potrzeby używania nienawiści, by tworzyć jeszcze większe podziały.

fot. materiały prasowe

Rachel Zegler dodała, że wierzy, iż Królewna Śnieżka istnieje w każdym z nas. Następnie podsumowała:

Księżniczki Disneya dość często płaczą i nigdy nie było to postrzegane jako coś złego. Kopciuszek płakała i Belle też. W oryginalnej Królewnie Śnieżce jest także scena, w której się modli i wydaje mi się, że w żadnej innej animacji nie było takiej sceny. I to, co jest ważne, to fakt, że modli się za jedyną postać, która nie chciała jej w chatce krasnoludków. Jest kozacka.

Warto przypomnieć, że wcześniejsze komentarze Rachel Zegler na temat oryginalnej bajki wzbudziły spore kontrowersje. Aktorka stwierdziła, że czuć w niej upływ lat i dzisiaj ta historia jest trochę przestarzała. Szczególnie nie podobał jej się nacisk na wątek miłosny z księciem, który „dosłownie ją prześladował”. Nie skrytykowała jednak nigdy samej postaci Królewny Śnieżki.

Śnieżka - informacje o live-action Disneya

Śnieżka to aktorska adaptacja filmu animowanego Disneya z 1937 roku. W tytułową księżniczkę wcieli się Rachel Zegler, która niedawno wystąpiła w prequelu Igrzysk śmierci. W jej macochę i złą królową wcieli się Gal Gadot, znana z roli Wonder Woman. Za reżyserię odpowiada Marc Webb, a produkcją zajął się Marc Platt do spółki z Callumem McDougallem w roli producenta wykonawczego. Zupełnie nowe piosenki na potrzebę filmu stworzyli Benj Pasek i Justin Paul.

Premiera kinowa Śnieżki odbędzie się 21 marca 2025 roku.