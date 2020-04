Batwoman - spot promujący 18. odcinek 1. sezonu

Batwoman wciąż musi walczyć o zaprowadzenie porządku w Gotham. Widzowie już 3 maja otrzymają 18. odcinek 1. sezonu zatytułowany If You Believe In Me, I'll Believe in You. Stacja The CW opublikowała materiał wideo promujący nadchodzący epizod. Zobaczyć możecie go poniżej.

W nim tytułowa bohaterka oraz Luke i Julia wyruszają na misję, aby odzyskać najważniejszy artefakt z arsenału Bruce'a Wayne'a. Alice natomiast rozwija swoje nikczemne plany siedząc w Arkham. Nieoczekiwanie pojawia się Jacob Kane, który potrzebuje jej pomocy. Oto spot oraz poniżej zobaczycie też zdjęcia z odcinka: