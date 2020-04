The Mandalorian - tytuły odcinków 2. sezonu. Co sugerują?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródłem tytułów odcinków jest dziennikarz Emre Kaya z portalu thegww.com. Jego doniesienia bardzo często sprawdzały się, ale nadal traktujemy tę informację jako plotkę. Zakładamy jednak, że ma on dobre źródła odnośnie The Mandalorian.

Tytuły odcinków mogą wiele mówić o fabule, więc możemy się domyślić jakichś informacji. Na przykład drugi odcinek nosi tytuł: Konfrontacja, więc naturalnym wniosek może być starcie z Moffem Gideon. A odcinek szósty nosi tytuł The Sorcerer, co klarownie może odnosić się do Jedi, bo pamiętajmy, że w tym okresie galaktyki Moc i Jedi byli mitami, czyli czymś w rodzaju takich czarodziejów. Można więc spekulować, że w tym odcinku pojawi się Ahsoka Tano. Ciekawie brzmią też dwa odcinki odnoszące się do polityki w galaktyce: Republika oraz Imperium.

The Mandalorian - tytuły odcinków 2. sezon

Odcinek 1 - The Search (Poszukiwanie)

Odcinek 2 - The Confrontation (Konfrontacja)

Odcinek 3 - The Bounty (Nagroda)

Odcinek 4 - The Republic (Republika)

Odcinek 5 - The Loyalist (Lojalista)

Odcinek 6 - The Sorcerer (Czarodziej lub Czarodziejka)

Odcinek 7 - The Return (Powrót)

Odcinek 8 - The Empire (Imperium)

https://twitter.com/Vullein/status/1253391408058241024

Pedro Pascal, czyli tytułowy bohater serialu, w nowym wywiadzie zdradził, że dostał rolę na dość późniejszym etapie pre-produkcji. Gdy przeprowadzano ujęcia próbne z postaciami w kostiumach, on dopiero podpisywał swój kontrakt. Przyznaje też, że od samego początku był pewny, jakim fenomenem stanie się Baby Yoda. Gdy tylko pierwszy raz go zobaczył, powiedział, że ludzie oszaleją na jego punkcie.

Aktor nie chce nic mówić o 2. sezonie, bo chce, aby widzowie odebrali go na czysto tak jak pierwszą serię. Chce, by wszelkie niespodzianki pozostały do odkrycia w trakcie seansu.

Sam Witwer, czyli głos Dartha Maula z serialu Wojny Klonów, zdradził, że walczył o rolę w The Mandalorian. Aktor jednak sam siebie zdjął z listy agencji castingowej, bo nie chciał w tym momencie dostać roli po znajomości, bo Dave Filoni (jeden z producentów) jest jego przyjacielem. Wspomina, że dość pokracznie mu to wyjaśnił i wyszło trochę niezręcznie. Podkreśla, że jeśli Dave by chciał, on chętnie zagra, ale w tym przypadku był to pomysł agencji castingowej i nie chciał, by jego znajomość zabrała szansę komuś, kto jest lepszy do tej roli. Nie wiadomo, o jaką rolę walczył.

Witwer ma jakąś wiedzę o 2. sezonie The Mandalorian. Zapowiada, że to, co zobaczą widzowie, wprawi ich w osłupienie. Twierdzi, że to coś, na co wpadł sam Filoni, więc można założyć, że być może chodzi o wątek Ahsoki Tano. A może pojawi się też Maul?

The Mandalorian - premiera 2. sezonu w październiku 2020 roku.