Sydney Sweeney przeszła szaloną metamorfozę: dodatkowe 13 kilogramów, brązowy mullet i mięśnie

Jednym z nadchodzącym projektów Sydney Sweeney jest główna rola w biografii o amerykańskiej bokserce zawodowej Christy Martin. Reżyser produkcji David Michôd w rozmowie z W Magazine opowiedział o transformacji, jaką przeszło ciało aktorki w trakcie przygotowań do filmu. Okazuje się, że gwiazda przybrała na masie 30 funtów, czyli około 13,61 kilograma.

Sydney Sweeney przeszła prawdziwą metamorfozę

Podobało mi się to. Dołączyłam do projektu, by zagrać Christy. Trenowałam do tej roli około trzech i pół miesiąca. Zaczęłam jeść. Rano trenowałam z ciężarami przez godzinę, w południe miałam kickboxing przez około dwie godziny, a potem wieczorem wracałam do ciężarów i znów podnosiłam je przez godzinę – powiedziała Sydney Sweeney o przygotowaniach do nowej roli.

A przytycie i trening to dopiero początek metamorfozy Sydney Sweeney. Aktorka założyła również brązowe soczewki kontaktowe i brązową perukę przypominającą mulleta (krótkie włosy z przodu i po bokach, a długie z tyłu), by upodobnić się do granej przez siebie postaci.

Moje ciało było zupełnie inne. Nie mieściłam się w żadne ubrania. Zazwyczaj noszę rozmiar 23 w dżinsach, a nosiłam rozmiar 27. Moje piersi urosły, a mój tyłek zrobił się ogromny. To było szalone! Pomyślałam sobie: „O mój Boże”. Ale to było niesamowite: byłam szalenie silna. Naprawdę silna.

Tak wygląda Sydney Sweeney w roli Christy Martin:

Sydney Sweeney - wszystkie nowe projekty

Sydney Sweeney zagra główną rolę w filmie biograficznym o Christy Martin, najlepszej bokserce lat 90. Produkcja prześledzi jej drogę do sławy, a także problemy osobiste, z którymi kobieta zmagała się poza ringiem. Na razie produkcja nie ma jeszcze oficjalnego tytułu. Scenariusz napisali Mirrah Foulkes i David Michôd. Za reżyserię odpowiada David Michôd. Oprócz Sweeney w obsadzie są również między innymi Katy O'Brian i Merritt Wever.

Jeśli chodzi o inne projekty Sydney Sweeney, gwiazda Tylko nie ty nie próżnuje: zakończono zdjęcia do The Housemaid, którego jest współproducentką i gwiazdą; trwają zdjęcia do 3. sezonu serialu Euforia, który przyniósł jej sławę; gra i produkuje Scandalous! w reżyserii Colmana Domingo; wcieli się w główną rolę w nowej wersji hitu Barbarella; ogłoszono, że obsadzono ją w adaptacji głośnej gry Split Fiction; już 13 czerwca zobaczymy ją w Kresy szczerości u boku Julianne Moore.