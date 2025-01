Największe niespodzianki box office. Takich sukcesów mało kto się spodziewał

fot. Summit Entertainment/Universal Pictures/Warner Bros. Pictures

Przed globalną pandemią kina cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i z roku na rok pokonywano kolejne rekordy w liczbie widzów, popularności danych filmów i osiąganych przez nie przychodów. Mimo coraz lepszych wyników serwisów streamingowych kultura uczęszczania przed wielki ekran była chętnie praktykowana. Po pandemii uległo to sporej zmianie. Ludzie w znacznej mierze wolą sami decydować o tym, co obejrzą, pauzować w dowolnym momencie i wszystko to robić z zacisza swoich własnych czterech ścian. Znaczenie streamingu również wzrosło i z roku na rok jesteśmy zalewani coraz to większą ilością produkcji tworzonych przez gigantów tej branży.

Kina nie upadły i nadal zdarzają się box office'owe perełki, które podbijają serca publiczności i sprawiają, że widownia co tydzień jest pełna. Warto przytoczyć zarówno takie produkcje, ale i te, które zaskakiwały na znacznie mniejszą skalę. Niespodzianki box office to zjawisko, dzięki któremu wiele z popularnych lub kultowych obecnie serii miało szansę w ogóle zaistnieć.

W tym celu sporządziliśmy zestawienie niespodzianek box office'owych. Wchodzą tam produkcje, które zarobiły ogromne pieniądze w zestawieniu ze swoim budżetem. Znajdą się filmy niezależne stworzone za mniej niż jeden milion dolarów, ale i wielomilionowe superprodukcje, które osiągnęły lepszy wynik niż ktokolwiek się spodziewał. Na liście zabraknie natomiast filmów z pierwszej dziesiątki w historii, ponieważ to byłoby zbyt oczywiste. Unikaliśmy również brania filmów, które należą do większych uniwersów, są kolejnymi częściami danej serii z rzędu lub bazują na znanej własności intelektualnej. Budżet oraz przychody w box office zostały podane w amerykańskich dolarach.

Sprawdźcie, czy kogoś zabrakło na naszej liście!

Największe niespodzianki box office