Benedetta - zwiastun nowego filmu reżysera Nagiego instynktu

fot. materiały prasowe

Benedetta to nowy film w reżyserii Paula Verhoevena. W sieci zadebiutował zwiastun produkcji. Wideo jest dostępne poniżej.

Film jest oparty na prawdziwej historii i opowiada o tytułowej siostrze zakonnej. Akcja dzieje się w XVII wieku. Bohaterkę poznajemy, gdy trafia do klasztoru w Toskanii i zaczyna wywierać głęboki wpływ na lokalną społeczność. Mimo że była tylko nowicjuszką, uważała, że jest zdolna do czynienia cudów, co robiła od najmłodszych lat. Jednak podziw i miłość, jaką wspólnota darzy Benedettę, nie są pozbawione konfliktu. Kiedy zaczyna doświadczać niepokojących religijnych i erotycznych wizji, nawiązuje zakazany romans z inną zakonnicą, Bartolomeą.

W obsadzie produkcji znajdują się Virginie Efira, Lambert Wilson, Daphne Patakia, Charlotte Rampling, Olivier Rabourdin, Clotilde Courau, Herve Pierre, Louise Chevillotte i Nicolas Gaspar.

Benedetta - film będzie miał swoją premierę na Festiwalu w Cannes, który odbędzie się w dniach 6-17 lipca.