Klasyk z lat 80. o wampirach doczekał się lalki Monster High. Musicie to zobaczyć

Nowa lalka Monster High została zainspirowana postacią Davida, charyzmatycznego przywódcy gangu wampirów, którego w filmie Straceni chłopcy z 1987 roku zagrał Kiefer Sutherland.

Straceni chłopcy – lalka Monster High

Lalka ma 10,5 cala wysokości, długie blond włosy, żółte oczy i wampirze kły. Easter eggami dla fanów są dodatki w postaci obcasów z saksofonem i butelki krwi. Zestaw zawiera także torebkę, która przypomina pudełko na wynos, wypełnione robakami. Strój składa się między innymi z długiego eleganckiego płaszcz i czarnych rękawiczek. Zdjęcia przedstawiające ten wyjątkowy przedmiot kolekcjonerski znajdziecie poniżej.

Oto najciekawsze filmy o wampirach

Po seansie Grzeszników zrobiliśmy dla Was listę najciekawszych filmów o wampirach z tytułami i opisami. Oczywiście, Straceni chłopcy też się na niej pojawili. Do dzisiaj tę produkcję uważa się za absolutny klasyk. To interesująca pozycja, ponieważ w przypadku krwiopijców, Hollywood najczęściej serwuje nam horrory, a nie coś w rodzaju kina familijnego. Jest to także powrót do szalonych lat 80. z dużą dawką humoru. Oprócz tego w zestawieniu znalazły się także takie tytuły jak Blade, Tylko kochankowie przeżyją i oryginalny Postrach nocy.