Blade Runner 2099 - jest aktualizacja. Co dzieje się z serialem Amazon Prime Video?

fot. materiały prasowe

Pojawiła się ważna informacja na temat serialu Blade Runner 2099. Prestiżowy portal Deadline informuje, że projekt nie będzie już kręcony w Belfaście w Irlandii, jak oryginalnie planowano. Wygląda na to, że produkcja zostanie przeniesiona do innej lokacji, jeszcze zanim tak naprawdę się rozpoczęła. Nie wiadomo, skąd ta zaskakująca decyzja, ani gdzie teraz będą odbywały się zdjęcia.

Dla niewtajemniczonych przypominamy, że Blade Runner 2099 to nowy wysokobudżetowy projekt Amazon Prime Video, którego producentem wykonawczym jest Ridley Scott. Jak można przeczytać w serwisie IMDb, akcja ma rozgrywać się pięćdziesiąt lat po wydarzeniach z filmu Blade Runner 2049. To jednak wszystko, co na ten moment wiemy o fabule.

Jak jednak zapowiedział Vernon Sanders, szef Amazon Studios:

Jesteśmy zaszczyceni możliwością przedstawienia kontynuacji serii Blade Runner i jesteśmy pewni, że dzięki współpracy z Ridleyem, Alcon Entertainment, Scott Free Productions i niezwykle utalentowaną Silką Luisą. Mamy nadzieję, że Blade Runner 2099 podtrzyma intelekt, tematykę i ducha swoich filmowych poprzedników.