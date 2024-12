Dying Light: The Beast - Kyle Crane powraca w nowej przygodzie

fot. Techland

Dying Light: The Beast to nadchodząca produkcja od studia Techland, w której gracze będą mieli okazję ponownie wcielić się w Kyle'a Crane'a, bohatera znanego z pierwszej części. Po latach brutalnych eksperymentów ucieka on z niewoli i zamierza zemścić się na swoich oprawcach.

Podczas zabawy będziemy przemierzać otwarty świat, w którym nie zabraknie licznych przeciwników do pokonania - zarówno ludzi, jak i nieumarłych. Crane nie będzie jednak bezbronny, a podczas walki skorzysta nie tylko z wyposażenia, ale też mocy tytułowej bestii.

Dying Light: The Beast - zwiastun z The Game Awards 2024