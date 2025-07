Poznaliśmy datę premiery Cronos: The New Dawn. Ujawniono ją w nieoczekiwany sposób

fot. Bloober Team

Od dłuższego czasu wiedzieliśmy, że Cronos: The New Dawn ma zadebiutować w 2025 roku, jednak twórcy nie podawali konkretnego terminu. Zmieniło się to dopiero teraz i to w dość nieoczekiwany sposób. Datę premiery ogłoszono podczas prezentacji Nintendo Direct, gdzie jednocześnie zapowiedziano, że gra pojawi się też na Switchu 2. Przypomnijmy, że wcześniej wspominano jedynie o planach wydania gry na PC, PlayStation 5 i Xboksie Series X|S.

Zapowiedzi towarzyszy nowy zwiastun, który możecie obejrzeć poniżej.

Cronos: The New Dawn to survival-horror tworzony przez krakowskie studio Bloober Team. Gracze wcielą się w Podróżniczkę, agentkę tajemniczego Kolektywu, której przyjdzie zmierzyć się z przerażającymi potworami. Więcej na temat gry możęcie dowiedzieć się z naszych wrażeń z przedpremierowego pokazu rozgrywki, który odbył się w lipcu.

