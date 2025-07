Robert Downey Jr. zbił krocie na MCU. Zarobił więcej niż niejeden film Marvela!

Źródło: Marvel

Robert Downey Jr. to bezsprzeczna ikona Kinowego Uniwersum Marvela. To od sukcesu Iron Mana z jego udziałem narodziło się popularne MCU, które latami podbijało kina na całym świecie i robi to nadal, nawet jeśli w mniejszej skali i z paroma klapami finansowymi po drodze. Kevin Feige rok temu zapowiedział powrót Downeya do MCU, tym razem w roli złowieszczego Dr. Dooma w Avengers: Doomsday. Z kolei źródła Variety podają ile Robert Downey Jr. zarobił dzięki współpracy z Marvelem i z bycia twarzą, ikoną i ojcem sukcesu tej franczyzy.

Dziennikarze z Variety dowiedzieli się, że na przestrzeni siedmiu filmów, w których Robert Downey Jr. grał ważniejszą rolę i był członkiem głównej obsady i trzech innych produkcji, w których wystąpił gościnnie, aktor zarobił od 500 do 600 milionów dolarów. Oczywiście ta kwota nie jest wyłącznie efektem gaży samego aktora. Ta była wysoka i rosnąca z filmu na film, ale nie do przesady. Takie zarobki to głównie procenty z wpływów box office. To oznacza, że Robert Downey Jr. otrzymywał część z zarobionych przez daną produkcję pieniędzy, co składa się łącznie z gażą na powyższy wynik.

Variety nie podaje ile zarobi za Avengers: Doomsday, ale nie będzie to na pewno symboliczna suma. Wysokie wynagrodzenie ma też otrzymać Chris Hemsworth, a Pedro Pascal i jego Mister Fantastic będzie ważną postacią w filmie, ale nie pierwszoplanową.

Te filmy z MCU zarobiły mniej niż Robert Downey Jr.

