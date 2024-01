Breaking Bad - powstanie spin-off o Gusie Fringu? Giancarlo Esposito uważa, że historia byłaby interesująca

fot. materiały prasowe

Dużym echem odbiło się to, że Zadzwoń do Saula pomimo aż 53 nominacji do nagrody Emmy na przestrzeni lat, nie zdobył choćby jednej statuetki. W tym spin-offie Breaking Bad w głównych rolach wystąpili Bob Odenkirk, Rhea Seehorn, Jonathan Banks i Patrick Fabian.

Od trzeciego sezonu w produkcji grał również Giancarlo Esposito, ponownie wcielając się w pamiętnego właściciela restauracji Los Pollos Hermanos i producenta metamfetaminy - Gustavo Fringa. Zarówno w prequelu, jak i we flagowym serialu widzowie poznali wiele szczegółów z przeszłości tego złoczyńcy. Dowiedzieliśmy się o jego mrocznych latach w Chile oraz pierwszych kontaktach z meksykańskim kartelem, aż po rozwój działalności w handlu narkotykami. Podczas gali rozdania nagród Emmy Esposito został zapytany przez dziennikarza Variety o ewentualny prequel związany z Gusem.

Czy powinien powstać [spinoff o Gusie]? Myślę, że ostatecznie powinien powstać i może tak się stanie. Mam wiele przesłanek, które lubię promować. Gdybym rozmawiał teraz z [twórcą Breaking Bad] Vincem Gilliganem, powiedziałbym mu o The Rise of Gus. Poczekajmy kilka lat – on robi teraz inny serial – i potem wróćcie z tym do mnie. Ponieważ dojście do władzy Gusa jest ciekawe. Interesujące byłoby poznanie tego z czego został stworzony Gustavo Fring i skąd pochodził w kontekście jego powiązań z hierarchią w Chile. A także żeby zobaczyć jego rodzinne tło.

Obecnie Gilligan pracuje nad nową produkcją dla Apple TV+. Będzie to serial science-fiction, w którym występuje między innymi Rhea Seahorn. Z kolei Giancarlo Esposito zobaczymy w nadchodzącym serialu kryminalnym pt. Parish.

