Gladiator 2 - Paul Mescal o większej sławie. Obawia się, że wpadnie w głęboką depresję

Paul Mescal zyskuje coraz większy rozgłos, dzięki swoim świetnym występom w różnych filmach. Zagrał w Normalnych ludziach, Dobrych nieznajomych oraz Foe. Za rolę w Aftersun zdobył nominację do Oscara dla najlepszego aktora. A w listopadzie 2024 roku widzowie zobaczą go w Gladiatorze 2 w reżyserii Ridleya Scotta.

Paul Mescal obawia się sławy po premierze Gladiatora 2

Aktor w wywiadzie dla The Times UK wyznał, że nie jest pewny czy jest gotowy na zwrócenie na siebie uwagi przez światową widownię, gdy druga część Gladiatora trafi do kin.

Nie wiem, jaką to sprawi różnicę. Może to naiwne? Czy po prostu więcej ludzi będzie mnie zatrzymywać na ulicy? Wpadłbym w głęboką depresję, gdyby tak było i mam nadzieję, że to nie okaże się prawdą. Dostanę odpowiedź w przyszłym roku, ale jeśli [film] wpłynie w ten sposób na moje życie, znajdę się w złym miejscu. Musiałbym z tym jakoś żyć i grać głupie role, których nikt nie chce oglądać.

Mescal powiedział, że traktuje swoją pracę jako aktora bardzo poważnie i pracuje w tej branży, ponieważ go pasjonuje. Jednak przyznał, że przeraża go to, gdy na castingu pojawiają się ludzie z dużą liczbą obserwujących w mediach społecznościowych. Dodał, że aktorstwa nigdy nie należy ograniczać do liczby obserwujących na Instagramie.

Przez ostatnie kilka lat ludzie mówili o filmach i programach telewizyjnych w kontekście kontentu. To obrzydliwe słowo. To nie jest "kontent", to jest pieprzona praca. Nie jestem snobem, ale są to dwie równoległe branże. Pierwsza to ta, gdzie pracuje się niestarannie i bez integralności artystycznej. Zabaw się, twórz rzeczy z udziałem obserwujących na Instagramie, cokolwiek… Ale druga to jest to, co zawsze tam było: rzemiosło tworzenia filmów, reżyseria, oświetlenie i scenografia. To utrzymuje artystów przy życiu. Widzowie pragną wyzwań.

Paul Mescal wcielił się w Luciusa w Gladiatorze 2. W obsadzie są również Pedro Pascal, Denzel Washington, Joseph Quinn i Connie Nielsen.

