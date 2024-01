Lucyfer - Tom Ellis o kulisach uratowania serialu. Jak walczył o produkcję?

Źródło: materiały prasowe

Serial Lucyfer zaliczył imponujący comeback, gdy po trzech sezonach stacja Fox zrezygnowała z produkcji. Jednak dzięki aktywności fanów Netflix uratował tytuł. Zamówił czwartą serię, a piąta miała stanowić finał. Ostatecznie historia zakończyła się na 6. sezonie w 2021 roku.

Co ciekawe dużą rolę w uratowaniu Lucyfera odegrał Tom Ellis, który wcielał się w tytułową postać. W podcaście pt. Inside of You Michaela Rosenbauma (za pośrednictwem PopCulture), aktor opowiedział, jak to wyglądało z jego strony. O anulowaniu serialu przez Fox dowiedział się podczas konwentu. Ogłosił to w mediach społecznościowych, co wywołało masowy odzew fanów. Przyznał, że w ten sam weekend zadzwonił do niego Peter Roth, który był szefem Warner Bros. TV (studio stojące za produkcją serialu dla stacji Fox).

Powiedział do mnie: "Tom, chcę, żebyś wiedział, że nie ignorujemy tych wszystkich rzeczy, które dzieją się w mediach społecznościowych. Spróbujemy coś z tym zrobić". Zapytałem więc: "Co mogę zrobić?". A on powiedział: "Czy możesz przylecieć tutaj do Los Angeles i dalej podgrzewać atmosferę jak dotąd?".

Dodał, że gdy dotarł na lotnisko Heathrow dostał wiadomość z BBC News Night, którzy dostrzegli, co dzieje się w mediach społecznościowych na temat Lucyfera. Zaproponowali mu udział w programie, żeby o tym porozmawiać, a także o zmianach zachodzących w telewizji. Zgodził się na to bez wahania. Następnie aktor udał się do Los Angeles, a potem wrócił do Londynu - przez dwa tygodnie robił wszystko, o co prosił go Roth - rozmawiał z ludźmi, odpowiadał na pytania.

A potem kilka tygodni później dostałem od Petera wiadomość, że sprawy rozwijają się dobrze, a następnie Netflix ogłosił to w mediach - było to najwspanialsze doświadczenie broniąc tego [serialu] i nie czułem się aż tak źle, gdy nacisnąłem przycisk "wyślij" w tym tweecie.

Lucyfer - wszystkie sezony są dostępna na Netflix.