Pierwsze recenzje filmu Paddington w Peru. Czy przygody misia dorównały poprzednim częściom?

Po dziesięciu latach od premiery pierwszej części ekranizacji przygód misia Paddingtona, kina podbije Paddington w Peru. Choć ocena krytyków na portalu Rotten Tomato plasuje się na poziomie aż 94%, to zdania są jednak nieco podzielone. Wielu z nich podkreśla, że mimo dobrej zabawy podczas seansu, Paddingtonowi w Peru nieco brakuje do poziomu poprzednich dwóch odsłon serii.

Paddington w Peru – pierwsze recenzje

Guy Lodge, Variety

Paddington w Peru jest tym, czym powinna być każda przygoda Paddingtona, szybka, dynamiczna i rozbrajająco słoneczna w taki sposób, że widzowie, którzy nie żyli – albo przynajmniej nie byli w wieku kinowym – w czasie premiery Paddington 2 w 2017 r. się opamiętali.

Leslie Felperin, Hollywood Reporter

Choć [Paddingtonowi w Peru] brakuje absurdalnego dowcipu i zdecydowanych, mrocznych krawędzi, które wyróżniały pierwsze dwa filmy Paddingtona, jest on wystarczająco użyteczny, biorąc pod uwagę jego ograniczenia.

Nick de Semlyen, Empire Magazine

Seria Paddingtona staje się "Poszukiwaczami zaginionego misia", zamieniając Primrose Hill na dzikie dżungle Peru. To przyzwoita trzecia część, chociaż trochę uroku zaginęło w transporcie.

Nicola Austin, Movie Maker

Choć Paddington w Peru nie do końca oddaje urok i magię trzeciej części (przepraszam. Paddington, proszę, nie wybuchaj tym strasznym "twardym spojrzeniem"), wciąż niezaprzeczalnie jest wiele rozgrzewających serce momentów i zachwycającej przygody do przeżycia.

Ed Potton, Times (UK)

Cóż, złe wieści są takie, że Paddington w Peru nie jest tak dobry, jak Paddington 2. Dobre wieści są takie, że Wilson stworzył zabawną i ujmującą opowieść, która jest warta 106 minut twojego czasu.

Grant Rollings, The Sun

Gdy toczy się wiele dyskusji na temat tego, który z dwóch pierwszych filmów jest lepszy, trzeci z pewnością nie będzie walczył o dominację.

Clarisse Loughrey, Independent (UK)

Naprawdę, jedyne co możesz zrobić, to czerpać tyle radości, ile możesz z Paddingtona w Peru, ponieważ te przyjemności zdarzają się rzadziej, ale nadal są słodkie.

Paddington w Peru – fabuła, data premiery

Historia skupia się na Paddingtonie, który powraca do Peru, by odwiedzić ciocię Lucy. Ona mieszka tam w domu dla emerytowanych misiów. Paddington i rodzina Brownów wyrusza na nieoczekiwaną przygodę przez lasy deszczowe aż do gór Peru.

Film w polskich kinach zadebiutuje już 15 listopada.