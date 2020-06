BrzydUla 2 - wideo z planu nowych odcinków. Bohaterowie po latach

Fot.: TVN/Tomasz Urbanek

Program Dzień Dobry Wakacje odwiedził plan serialu BrzydUla 2 jako pierwsza ekipa w Polsce. Dziennikarka Anna Wendzikowska porozmawiała z aktorami, a wideo złapało ich podczas pracy. Dzięki temu jest to pierwsze takie wideo o kulisach nowych odcinków. Zobaczcie na stronie programu. To właśnie tutaj możemy zobaczyć, jak Julia Kamińska wygląda w charakteryzacji, którą nakłada codziennie przez godzinę przed rozpoczęciem prac.

Filip Bobek, czyli serialowy Marek mówi, że wszyscy czują presję i jak ważne jest to spotkanie po latach. Był on osobą, która była na planie już pierwszego dnia w pierwszej scenie i czuł ciężar i odpowiedzialność tego, co się dzieje. Presja oczekiwań ze strony widzów niewątpliwie będzie wielka.

Fot.: TVN/Tomasz Urbanek

Wszystko jest trzymane w największej tajemnicy. Twórcy nie chcą zdradzać szczegółów fabuły i niespodzianek, aby zaskoczyć widzów.

Julia Kamińska stwierdziła, że nowa historia BrzydUli będzie wzruszająca. Pojawi się wielu nowych bohaterów, którzy mają być powiewem świeżości.

BrzydUla 2 - premiera dopiero jesienią 2020 roku.