Kontynuacja Romulusa to tak naprawdę nowy Obcy kontra Predator? Nowa plotka i poszlaki

fot. 20th Century Fox

Fani ksenomorfa czekają na jego serialowy debiut, który nadejdzie wraz z premierą serialu Obcy: Ziemia, natomiast kinomaniacy wypatrują nowych informacji odnośnie kontynuacji Obcego: Romulus, który w 2024 roku nieoczekiwanie ożywił skostniałą markę, przywrócił jej popularność i udowodnił, że nadal można w tym świecie stworzyć coś, co przyciągnie widownię przed wielki ekran.

Reżyser tamtego filmu, Fede Alvarez, przyznał że ma już konkretny pomysł na kontynuację i liczy, że uda się ją zacząć kręcić jeszcze w 2025 roku. W tym roku zadebiutuje z kolei Predator: Badlands, który przedstawi historię kosmicznego łowcy tym razem z nim w roli protagonisty. Uważni fani dopatrzyli się przy tym ciekawego powiązania - w zwiastunie do Badlands postać grana przez Elle Fanning wydaje się androidem stworzonym przez firmę Weyland-Yutani z uniwersum Obcego. W innym ujęciu widać też logo firmy na zniszczonym pojeździe. Predator i ksenomorf niejednokrotnie stawali naprzeciw siebie - czy to w komiksach, grach czy dwóch filmach, które nie spotkały się jednak z niczyim uznaniem.

fot. 20th Century Studios

Nowa plotka pochodząca od Jeffa Sneidera, hollywoodzkiego informatora, mówi o tym, że faktycznie dojdzie do crossoveru obu tych marek i postaci. Ma się to odbyć w ramach kontynuacji do Romulusa, ale możliwe, że to Badlands położy pierwsze fundamenty pod ponowne spotkanie bestii na wielkim ekranie.

Chodzą pogłoski, że w scenariuszu do kontynuacji Obcy: Romulus pojawia się Predator.

To nadal tylko i wyłącznie plotka, lecz w świetle zwiastuna do Badlands na pewno warto ją rozważyć. Wydaje się też, że taki crossover mógłby przynieść obu markom wiele korzyści pod kątem finansowym. Czas pokaże, czy - lub kiedy - ksenomorf i Yautja znów staną oko w oko na wielkim ekranie.

