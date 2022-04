Brygada RR - pełny zwiastun filmu. Klimat jak z Kto wrobił królika Rogera?

fot. Disney+

Brygada RR to film będący kontynuacją kultowej kreskówki Disneya. Chip i Dale mieszkają we współczesnym Los Angeles w świecie, w którym postacie z kreskówek normalnie żyją obok prawdziwych ludzi. Życie bohaterów jednak bardzo się zmieniło. Minęły dekady od kiedy ich kultowy serial animowany został skasowany. Chip (John Mulaney) został sprzedawcą ubezpieczeń, a Dale (Andy Samberg) przeszedł operację CGI, by wyglądać nowocześnie. Dorabia na nostalgii na konwentach, przeżywając dawne czasy chwały. Kiedy stary kompan duetu znika, Chip i Dale muszą naprawić swoją zniszczoną przyjaźń i jeszcze raz stać się detektywami, aby uratować życie przyjaciela.

Brygada RR - zwiastun

W obsadzie są także Will Arnett, Eric Bana, Flula Borg, Dennis Haysbert, Dennis Haysbert, Keegan-Michael Key, Tress MacNeille, Tim Robinson oraz Seth Rogen i J.K. Simmons. Film wyreżyserował Akiva Schaffer. Za scenariusz odpowiedzialni są Dan Gregor i Doug Mand.

Brygada RR - premiera w Disney+ na świecie odbędzie się 20 maja. Platforma startuje w Polsce 14 czerwca i zapewnie wówczas film będzie na niej dostępny.