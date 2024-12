Deadpool miał spotkać najpaskudniejszego mordercę w historii kina. Ryan Reynolds potwierdza

materiały prasowe

Reklama

Ryan Reynolds wziął udział w nowej odsłonie realizowanego przez serwis Variety programu Actors on Actors, w trakcie którego odbył rozmowę z Andrew Garfieldem. Jednym z wątków dyskusji stały się pierwotne plany na film Deadpool 3, rozwijane jeszcze zanim do projektu dołączył Hugh Jackman w roli Wolverine'a. Aktor potwierdził swoje słowa sprzed 3 lat: w produkcji mógł pojawić się bodaj najpaskudniejszy morderca w historii kina - zabójca matki Bambiego.

Reynolds najpierw określił Disneya i Marvela mianem "wspaniałych partnerów", by później stwierdzić:

Pierwszą propozycją, jaką przedstawiłem Marvelowi i Kevinowi Feige, był film o Deadpoolu i Loganie w stylu Rashomona Akiry Kurosawy. To był punkt wyjścia, pewna perspektywa, która później udzieliła się i mi. Ale oni się na to nie zgodzili. Wtedy zacząłem im wyjawiać pomysły na najbardziej idiotyczne filmy. Jeden z nich to była produkcja jak z festiwalu Sundance - bez żadnych efektów specjalnych, bez ekranowych konfliktów. A potem przedstawiłem inną koncepcję: historia skupiona na dwóch postaciach, na Deadpoolu i myśliwym, który zastrzelił matkę Bambiego. Ich odpowiedź? "Nie ruszamy Bambiego, Ryan".

3 lata temu Reynolds mówił, że opowieść o Deadpoolu i rzeczonym mordercy miała być filmem krótkometrażowym, w którym Pyskaty Najemnik z założenia powinien przesłuchiwać osobę odpowiedzialną za odebranie życia matce Bambiego. Sęk w tym, że protagonista w rzeczywistości był fanem myśliwego, chcącym dowiedzieć się, jak ten ostatni został najbardziej znienawidzoną postacią w całej historii animacji Disneya.

Wygląda na to, że artystyczny impas Reynoldsa przerwał właśnie Jackman:

To trwało półtora roku. Zmieniałem pomysły, krążyłem wokół nich. Wtedy zadzwonił Hugh i powiedział: "Chcę wrócić i to zrobić".

Najpotężniejsi mutanci uniwersum Marvela. Deadpool i Wolverine są w rankingu