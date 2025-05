Konkurs dla młodych kinomanów, wyjątkowe atrakcje i niesamowite niespodzianki. Filmowy Dzień Dziecka w Cinema City

fot. CInema City

Na najmłodszych, którzy między 30 maja a 1 czerwca wybiorą się z rodzicami do kina, czekają wyjątkowe atrakcje, niesamowite niespodzianki i zaskakujące prezenty. A dla wszystkich młodych kinomanów, którzy uwielbiają rysować, Cinema City przygotowało konkurs na Facebooku. Żeby wziąć w nim udział, wystarczy wraz z dzieckiem stworzyć pocztówkę z zaczarowanej filmowej krainy. Do wygrania aż sto nagród gwarantowanych i atrakcyjne nagrody główne.

Dzień Dziecka to idealna okazja do tego, by wybrać się do kina całą rodziną. W Cinema City wyświetlane będą największe filmowe hity dla najmłodszych – m.in. aktorska wersja Lilo i Stitch, premierowo nowa odsłona kultowej historii Karate Kid. Legendy, pokazy specjalne Peppa poznaje dzidziusia, czy czeska bajka Dumna Królewna. W trakcie tych seansów nawet ci nieco starsi widzowie poczują się jak dzieci. To za sprawą biletów kupionych w ramach Oferty Rodzinnej, która pozwala dorosłemu kupić bilet na powyższe filmy w cenie biletu dziecka. Cinema City chce w ten sposób zachęcać rodziców i opiekunów do przeżywania filmowych emocji wspólnie ze swoimi pociechami.

Oprócz różnorodnego repertuaru na dzieci czekają dodatkowe atrakcje. Pomiędzy 30 maja a 1 czerwca w kinach Cinema City w całej Polsce (do wyczerpania zapasów) rozdawane będą soczki Capri-Sun, słodycze od Haribo, a także kosmetyki Ziaja. W wybranych lokalizacjach na najmłodszych będzie czekało jeszcze więcej niespodzianek. W poniższych lokalizacjach – Lublin Felicity, Warszawa Promenada, Elbląg, Toruń Plaza, Katowice Punkt 44, Rybnik, Wrocław Korona, Wałbrzych, Bielsko-Biała – będzie można zrelaksować się pod palmami, zrobić sobie zmywalny tatuaż lub zabawne zdjęcia, a także pokolorować jedną z wielu fantastycznych kolorowanek. Z kolei w – Warszawa Arkadia, Warszawa Białołęka, Łódź Manufaktura, Bydgoszcz, Poznań Kinepolis, Bytom, Gliwice, Ruda Śląska, Sosnowiec, Kraków Bonarka, Wrocław Wroclavia – na dzieci i młodzież czekać będą animatorki, razem z którymi będzie można układać klocki 3D lub rysować i robić zmywalne tatuaże.

Żeby filmowy seans smakował jeszcze lepiej warto zahaczyć o kinowy bar, gdzie z okazji Dnia Dziecka dostępna będzie całkowicie nowa oferta skierowana do najmłodszych kinomanów, tj. popcorn z napojem i zabawką. Do wyboru będą takie produkty jak: laleczki Chelsea, dinozaury, czy samochodziki Hot Wheels.

Mało tego, od 26 maja do 1 czerwca Cinema City zaprasza do wzięcia udziału w konkursie organizowanym na Facebooku. Wystarczy wraz z dzieckiem narysować pocztówkę z zaczarowanej filmowej krainy i opublikować ją w formie zdjęcia pod postem konkursowym. Pierwszych sto zgłoszeń zostanie nagrodzonych zestawami kosmetyków Ziaja. Jednak to dopiero początek nagród... Na zwycięzców czekają: gadżety od Capri-Sun (deskorolka, poncha kąpielowe, piłki plażowe, lunchboxy, nerki, maskotki), a także – samochodziki Hot Wheels i lalki Barbie.

Wygląda więc na to, że w kinach Cinema City w Dzień Dziecka na pewno nie będziecie się nudzić ze swoimi pociechami. Bilety na weekendowe seanse już są w sprzedaży stacjonarnie oraz online. Podziel się ze swoim dzieckiem magią kina i spędźcie wspólnie rodzinny czas w kinowym fotelu.

Partnerami Dnia Dziecka w Cinema City są marki: Capri-Sun, Haribo, Mattel oraz Ziaja.