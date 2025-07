Czy Spider-Man 4 rozgrywa się w czasie Avengers: Doomsday? Zdjęcia z planu dają odpowiedź

fot. Marvel Studios

Pierwsze zdjęcia z planu Spider-Mana 4 pochodzą z Glasgow w Szkocji (miasto gra Nowy Jork), gdzie będą kręcone sceny na ulicach. Na razie fotki pochodzą z finałowych przygotowań, ponieważ aktorzy mają po raz pierwszy zameldować się na planie już 1 sierpnia. Na zdjęciach widzimy znaki fikcyjnej budowy, z napisem, że zostanie ona zakończona w grudniu 2027 roku. Jak to umiejscawia film w linii czasowej MCU?

Spider-Man 4 przed Avengers: Doomsday

Wygląda na to, że plany się zmieniły, a informacje o tym, że Spider-Man 4 rozgrywa się po Avengers: Doomsday, ale przed Avengers: Secret Wars, są nieprawdziwe. Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat rozgrywa się na przełomie 2026 i 2027 roku, a Thunderbolts* już w 2027 roku (nieokreślono miesiąca). Scena po napisach tego drugiego miała miejsce 14 miesięcy później, więc już w czasie wydarzeń z Avengers: Doomsday. To oznacza, że akcja filmu może mieć miejsce na przełomie 2028/2029 roku. Stąd wniosek, że Spider-Man: Brand New Day rozgrywa się przed tą fabułą.

Spider-Man: Brand New Day – szczegóły

W związku ze słowami Kevina Feige, szefa Marvel Studios, ma to jak najbardziej sens, bo jakiś czas temu oficjalnie potwierdził, że nie będzie to wielka historia związana z multiwersum. Stawka będzie na poziomie miasta, a Pajączkowi towarzyszyć będzie Punisher. Pojawi się również Mark Ruffalo jako Hulk – według plotek powróci do swojego szalonego, destrukcyjnego ja, więc twórcy chcą porzucić profesora Hulka.

Po wielu plotkach na temat złoczyńcy, które pojawiały się, gdy ta koncepcja ciągle zmieniała się w scenariuszu, nadal nie wiadomo, kto dokładnie ma być czarnym charakterem. Pojawiła się nawet plotka, że może to być po prostu Hulk, którego Pajączek i Punisher muszą powstrzymać. Na razie oficjalnie na ten temat nic nie powiedziano poza podkreśleniem stawki wydarzeń.

Premiera w 2026 roku.