Co Daredevil: Born Again ma wspólnego z X-Menem '97? Nowa plotka to tłumaczy

Daredevil: Born Again przeszedł przez pewne kluczowe zmiany, aby bardziej przypominać poprzedni serial Netflixa o Mattcie Murdocku. Z tego, co portale popkulturowe zdążyły ustalić, w serialu Wilson Fisk ma zostać burmistrzem Nowego Jorku, Punisher będzie polować na skorumpowanych gliniarzy, White Tiger stanie przed sądem, a Muse zasieje prawdziwy chaos. The Comic Circus ujawnił jeszcze więcej planów na nadchodzący serial, porównując go do nowej animacji Marvela - X-Mena '97. Pod jakim względem będzie podobny do tej produkcji?

Daredevil: Born Again - podobieństwo do X-Mena '97

Nadchodzący serial ma mieć ekscytujące i dynamiczne sceny akcji. Jak informuje The Comic Circus, za kulisami mówi się o "wielu wspaniałych rzeczach", nad którymi pracował zespół kaskaderów.

- Gdybym miał wyjaśnić, jak ogólnie przyjęto podejście do tego serialu, porównałbym to do sposobu, w jaki Marvel Animation podeszło do X-Mena '97. Szanują materiał źródłowy, budując na nim fabułę, ale jednocześnie podnosząc ją do nowego standardu, który jestem pewien, że fani pokochają.

Co się stanie z Muse'm? Ma on wzniecić chaos - to jest pewne. Jak opisuje wspomniany portal, jest "bardzo złowieszczy i obłąkany". W rzeczywistości będzie przeciwnikiem nie tylko Daredevila, ale także Kingpina.

