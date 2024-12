Sonic 3 - dlaczego Jim Carrey wrócił? Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o...

fot. Paramount

Przez ostatnią dekadę Jim Carrey odsunął się od aktorstwa i blasku kamer. Jednak w nadchodzącym Sonicu 3 powróci do swojej nikczemnej roli jako wąsaty Dr. Robotnik. Rozmawiając z The Hollywood Reporter powiedział szczerze o swojej decyzji. Przyznał, że jak to w życiu bywa, motywacją było... wynagrodzenie.

- Wróciłem do tego uniwersum, bo po pierwsze, mogę wcielić się w geniusza, co jest nieco naciągane. I wiesz, po prostu... Kupiłem mnóstwo rzeczy i szczerze mówiąc, potrzebuję pieniędzy.

Przypomnijmy, że już od paru lat Carrey wspominał o emeryturze. Promując Sonica 2 mówił w wywiadach, że poważnie rozpatruje plan zakończenia kariery. Twierdził wówczas, że może "wróci na tę ścieżkę", ale potrzebuje przerwy.

Sonic 3. Szybki jak błyskawica - fabuła, premiera

To najbardziej ekscytująca przygoda Sonica, jaką zobaczymy do tej pory. Sonic, Talis i Knuckles ponownie połączą siły jako jedna drużyna. Tym razem staną do walki przeciwko potężnemu wrogowi, Shadowowi. To tajemniczy czarny charakter z zupełnie nowymi mocami, kompletnie inny niż wszyscy poprzedni przeciwnicy drużyny Sonica. Bohaterowie nie dorównują mu swoimi zdolnościami i są zmuszeni poszukać nowego sojuszu, by pokonać Shadowa i ocalić planetę.

Premiera w polskich kinach została zaplanowana na 3 stycznia 2025 roku.