Nowe informacje o 2. sezonie X-Men '97. Wolverine z większą rolą

1. sezon X-Men '97 dobiegł końca i można go uznać za wielki sukces. Serial nie tylko przywrócił zainteresowania animacjami Marvela, ale też doskonale budował na bazie oryginalnej serii, teraz kultowej. W finale 1. sezonu bohaterowie zostali rozrzuceni po różnych okresach w historii, zarówno w przeszłości, jak i przyszłości. O 2. sezonie, który powstaje, wypowiedziało się kilku twórców, którzy rzucili nowe światło na to, czego można się spodziewać dalej.

X-Men '97 - nowe informacje o 2. sezonie?

W finale pojawiła się m.in. postać młodego Apocalypse'a, kultowego złoczyńcy i przeciwnika X-Menów. Oto, co miał na jego temat do powiedzenia Jake Castorena:

Z X-Menami jest tak, że tak czy siak wszystkie drogi prowadzą w końcu do Apocalypse'a. To zawsze jest Apocalypse, Magneto albo Sinister. Powiem tylko, że zrobiliśmy to celowo. Wszystko, co robimy jest skrupulatnie zaplanowane. Wszyscy ci, którzy są ciekawi tego, co Apocalypse zrobi z poszarpaną kartą powinni obejrzeć po prostu 2. sezon. Gwarantuje jednak, że nie kładlibyśmy fundamentów bez planów na rozwijanie ich.

Te słowa odnosiły się do karty kojarzonej z Gambitem, która została odnaleziona przez Apocalypse'a. Może to sugerować, że złoczyńca go wskrzesi i sprawi, aby ten mu służył.

Z kolei fani, którzy byli rozgoryczeni odsunięciem Wolverine'a na dalszy plan mogą zacierać ręce z zadowoleniem, bo wygląda na to, że w 2. sezonie Rosomaka będzie znacznie więcej i jego rola będzie istotniejsza. W odcinku przed finałem został on pozbawiony swojego szkieletu z adamantium przez Magneto rodem z komiksów, do czego odniósł się reżyser serialu, Chase Conley:

Będziemy mieć szansę pogłębić postać Logana i pokazać jego osobistą galerię złoczyńców.

Z kolei szef Marvela od animacji stwierdził, że 2. sezon jest w połowie zrealizowany:

Powiedziałbym, że jesteśmy w połowie. Nadal jesteśmy przy fazie animowania, więc dużo może się zmienić. Jesteśmy też w połowie z nagraniami głosowymi. Historia jest fajna. Nie chcę powiedzieć zbyt wiele, ale uważam, że historia spełnia oczekiwania pokładane w 2. sezonie.