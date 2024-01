David Ayer marzy o pożegnalnym pokazie reżyserskiej wersji Legionu Samobójców. „Zrobiłem niesamowity film”

Reklama

David Ayer wciąż walczy, aby Warner Bros. dało zielone światło dla jego reżyserskiej wersji Legionu Samobójców. Wydany w 2016 roku film nie został przychylnie przyjęty przez recenzentów i widzów, a za taki stan rzeczy reżyser obwinił studio i producentów. Od kilku lat twierdzi, że jego wersja jest zupełnie inną produkcją i wzorem Zacka Snydera, próbował zachęcić fanów, aby poparli jego starania w zaprezentowaniu światu wersji reżyserskiej Legionu Samobójców. Twórca obecnie promuje Pszczelarz, czyli swój kolejny filmowy projekt, ale w rozmowie z Variety odniósł się również do swojej produkcji z DCEU.

Legion Samobójców - David Ayer chce pożegnalnego pokazu wersji reżyserskiej

Reżyser przyznał, że prace nad Legionem Samobójców były dla niego najtrudniejszą częścią kariery, ale jest dumny ze swojej reżyserskiej wersji:

To była najcięższa część mojej kariery. Nakręciłem świetny film. Jest niesamowity. Jeżeli ktokolwiek chce to zakwestionować: przyjdź i spójrz mi w oczy. Włożyłem tyle miłości i serca, ale zostało mi to odebrane, przeprojektowane.

Następnie Ayer porównał swoją sytuację do słynnego mema z Erickiem Andre, w którym gospodarz programu strzela do faceta, po czym się go pyta: „Dlaczego to zrobiłeś”. Filmowiec twierdzi, że właśnie tak się czuł, gdy kinowa wersja różniła się od jego wizji.

Ayer dodał, że krytyka Legionu Samobójców powraca po premierze każdego nowego filmu DC:

Za każdym razem, gdy pojawia się kolejny film, zaczyna się to wszystko od nowa. Zostałem zaatakowany za coś, czego nie zrobiłem. To dość niesprawiedliwe i ostatecznie w tym momencie rozumiem, że tak działa korporacyjna Ameryka. Ta marka jest własnością korporacji. Wiesz, że to wielomiliardowe firmy, ale uważam, że wyrywanie wnętrzności takiemu filmowcowi jest dość niesprawiedliwe.

Reżyser został zapytany o możliwość jednorazowego pokazu jego wersji. Stwierdził, że gdyby Warner Bros. pozwoliło na taki seans, byłoby to oficjalne zamknięcie i pożegnanie się z tym rozdziałem jego historii:

Bardzo chciałbym zobaczyć ten pokaz, to byłoby jak ostatnie namaszczenie. Wiesz, niczym pogrzeb, pokaz gromadzący obsadę i ekipę, aby pokazać im, co właściwie nakręciliśmy. Aby było to sprawiedliwe dla wszystkich.

Odchodzące DCEU - najpotężniejsze postacie. Które miejsce zajął Aquaman?