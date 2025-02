Marty McFly i Emmett Brown powrócą. Powrót do przyszłości z nową grą

fot. materiały prasowe

Reklama

2025 rok będzie szczególny dla fanów serii – będzie to 40. rocznica premiery oryginalnego filmu Powrót do przyszłości. Z tej okazji planowane są różne wydarzenia, które mają uczcić dziedzictwo kultowego dzieła. Być może właśnie w tym roku dowiemy się więcej o nowej grze wideo, która powstaje. Informacje o tym potwierdził Bob Gale, który współtworzył kultową dziś serię.

Warto przypomnieć, że ostatnia gra wideo oparta na tej franczyzie pojawiła się w 2010 roku. Był to pięcioczęściowy, epizodyczny tytuł stworzony przez Telltale Games, zatytułowany po prostu Back to the Future: The Game.

Nie wiadomo, na jakim etapie prac znajduje się nowa gra. Wiadomo natomiast, że Gale nie chciał za bardzo o niej rozmawiać. Zaznaczył nawet, żeby "odpukać w niemalowane", aby projekt się udał. Bob Gale wydaje się bardzo zadowolony z pomysłu, bowiem jak sam mówi:

(...) jest to coś, co chciałem zrobić od bardzo długiego czasu.