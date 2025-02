Wojna Rohirrimów już wkrótce na Max. Zobacz nową historię ze świata Tolkiena

foto. materiały prasowe

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów dostało swoją datę premiery na platformie Max. Nową animowaną produkcję z Śródziemia będzie można obejrzeć w domu już od 28 lutego 2025 roku, a przynajmniej tak podaje norweskie konto Max na platformie X. Można zatem założyć, że polska premiera filmu także odbędzie się tego dnia. Film jest już dostępny na platformach VOD, gdzie można go kupić lub wypożyczyć w wersji cyfrowej. Dostępne opcje i ceny można sprawdzić tutaj.

Produkcja została oceniona przez krytyków raczej pozytywnie. Recenzenci odnieśli wrażenie, że jest to bardzo bezpieczna, zachowawcza historia, która momentami czerpie zbyt wiele inspiracji z poprzedników. Ma się czasem wrażenie oglądania czegoś, co już kiedyś było. Z tego powodu też cała opowieść jest bardzo przewidywalna i pozbawiona większych zaskoczeń. Chwalone natomiast były choreografie walk i styl animacji.

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów – opis fabuły

Historia produkcji Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów rozgrywa się 183 lata przed wydarzeniami z kinowej trylogii. Nagły atak Wulfa, błyskotliwego i bezlitosnego Dunlendinga pragnącego zemścić się za śmierć ojca, zmusza króla Helma Żelaznorękiego i jego lud do obrony w pradawnej twierdzy Hornburg, znanej później jako Helmowy Jar. W obliczu nadchodzącego zagrożenia jego córka, Héra, musi stanąć na wysokości zadania i poprowadzić ludzi do walki z najeźdźcą dążącym do całkowitej zagłady.