David Harbour zakończył zdjęcia do Thunderbolts*. Red Guardian "nieposkromiony" i gotowy do akcji

Fot. Materiały prasowe

Wygląda na to, że powoli kończy się proces zdjęciowy do filmu Thunderbolts*. O swoim zakończeniu pracy na planie niedawno poinformowała Julia Louis-Dreyfus, a teraz dołącza do niej David Harbour, który wcieli się w Red Guardiana, którego poznaliśmy już przy okazji solowego filmu z Czarną Wdową.

Aktor potwierdził to za pośrednictwem Instagrama, gdzie pojawił się również plakat z jego bohaterem. Według translacji mówi on: "Jesteśmy nieposkromieni jako Red Guardian."

Thunderbolts* - obsada, premiera

W grupie są Red Guardian, Yelena Belova, Bucky/Zimowy Żołnierz, Taskmaster, Walker oraz Duch. W te role wcielą się odpowiednio David Harbour, Florence Pugh, Sebastian Stan, Sebastian Stan, Wyatt Russell oraz Hannah John-Kamen. W plotkach sugerowano powroty Rachel Weisz i Laurence'a Fishburne'a, ale nie zostało to potwierdzone.

Reżyserem Thunderbolts* jest Jake Schreier, a scenariusz został napisany przez Erica Pearsona, Lee Sung Jina oraz Joannę Calo.

Data światowej premiery została zaplanowana na 2 maja 2025 roku.