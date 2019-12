Daybreak - serial Netflixa skasowany po 1. sezonie

24 października w ofercie Netflixa zadebiutował post-apokaliptyczny serial Daybreak. Współtwórca serii, Aron Eli Coleite, ujawnił niedawno na Twitterze, że projekt nie doczeka się jednak kolejnej odsłony.

W serialu kalifornijskie miasteczko Glendale zamieszkują grasujące w okolicy gangi osiłków, grupy gamerów, członkowie Klubu 4-H i inne przerażające plemiona, które walczą o przetrwanie u progu katastrofy nuklearnej (i to w dniu wielkiej imprezy). To opowieść o losach eklektycznej grupy ocalonych w tej dziwnej, zdradzieckiej rzeczywistości. Serial to po części saga o samurajach, po części opowieść o dojrzewaniu, z domieszką Battle Royale.

W obsadzie serialu znajdują się Matthew Broderick, Krysta Rodriguez, Colin Ford, Sophie Simnett, Austin Crute, Alyvia Alyn Lind, Cody Kearsley, Jeante Gadlock i Gregory Kasyan. Producentami wykonawczymi serii są Aron Eli Coleite, Brad Peyton, i Jeff Fierson.