W Avengers: Doomsday to oni będą walczyć z Doomem! Marvel oficjalnie odkrył karty!

Choć wczorajszy panel Marvela na kończącym się CinemaConie był stosunkowo oszczędny jeśli chodzi o nowe ogłoszenia, w trakcie wydarzenia ujawniono pierwszy szczegół fabuły przyszłorocznego Avengers: Doomsday. Poniższe wieści pochodzą od samego Kevina Feige, który nie mógł co prawda uczestniczyć w konwencie, ale jego uczestnikom zaprezentowano specjalne wideo z wypowiedzią prezesa Marvel Studios.

Najistotniejszą informacją jest to, że w aspekcie fabularnym Avengers: Doomsday skupi się na "Avengersach, Wakandzie, Fantastycznej Czwórce, Thunderbolts i znanych z produkcji studia Fox X-Menach", którzy wspólnie staną do walki z Doktorem Doomem. Wszystko wskazuje więc na to, że zapowiadane przez wielu scooperów starcie Mścicieli i mutantów na ekranie nie dojdzie do skutku, nawet jeśli część internautów wciąż wierzy w początkowy konflikt obu grup.

Feige oficjalnie potwierdził również, że przedstawiona w zeszłym tygodniu lista obsadowa będzie się powiększać, a prace na planie reżyserowanego przez braci Russo filmu "rozpoczną się w ciągu kilku dni".

W sieci pojawiają się także doniesienia, że przy tworzeniu nadchodzącego dzieła w Wielkiej Brytanii zostanie wykorzystana część planów zdjęciowych powstałych z myślą o Fantastycznej Czwórce: Pierwszych krokach - mowa tu o makietach nowojorskiego Times Square, ulokowanej na szczycie Baxter Building platformy startowej Excelsior i ulicy Yancy.

Film Avengers: Doomsday ma wejść na ekrany kin 1 maja 2026 roku.