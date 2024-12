Aktor o 2. sezonie Pokolenia V. „Będzie pod wieloma względami hołdem dla Chance'a Perdomo”

fot. Brooke Palmer // Prime Video // Amazon Studios

Reklama

Zdjęcia do 2. sezonu Pokolenia V, czyli spin-offu The Boys, zakończyły się jakiś czas temu. Scenariusz do niego musiał zostać zmieniony przed początkiem prac, które zostały opóźnione ze względu na śmierć Chance'a Perdomo. Aktor zginął pod koniec marca w wypadku motocyklowym. Twórcy podjęli decyzję, że nie przeprowadzą recastingu do roli Andre, a serial uczci pamięć Perdomo.

2. sezon Pokolenia V odda sprawiedliwość Andre

Sean Patrick Thomas, który wciela się w Pokoleniu V w ojca Andre, supka o pseudonimie Polarity, porozmawiał z serwisem TVLine. Nie mógł za wiele zdradzić, ale przyznał, że historia serialu będzie kontynuowana, ale obecność Andre będzie odczuwalna.

Nie chcę zdradzać zbyt wiele, ale Polarity będzie w 2. sezonie. Druga seria będzie pod wieloma względami hołdem dla Chance'a Perdomo. Miejmy nadzieję, że oddamy mu sprawiedliwość.

Prime Video jeszcze nie podał daty premiery nowego sezonu Pokolenia V. Przypomnijmy, że w ostatnim czasie rozpoczęły się zdjęcia do finałowej serii The Boys, która prawdopodobnie będzie mieć premierę w 2026 roku. Ponadto mają powstać nowe spin-offy: Vought Rising skupi się na postaciach Soldier Boya i Stormfront, a akcja drugiego serialu będzie rozgrywać się w Meksyku.

Pokolenie V - zdjęcia z 1. sezonu