Mortal Kombat 2 - kto weźmie udział w turnieju? Tych bohaterów i złoczyńców zobaczymy w filmie

Wygląda na to, że twórcy Mortal Kombat 2 wyciągnęli wnioski po nie do końca pozytywnym odbiorze poprzedniej części. 17 lipca zaprezentowano pierwszy zwiastun kontynuacji, w którym nie brakuje efektownych i krwawych scen walk, a także licznych nawiązań do kultowej serii gier. Choć szczegóły fabuły wciąż owiane są tajemnicą, to wiemy już, że tym razem zobaczymy tytułowy turniej, a trailer ujawnia, że na ekranie pojawi się wiele postaci dobrze znanych fanom. Wśród nich znajdą się zarówno bohaterowie i złoczyńcy znani z pierwszego filmu, jak i nowe twarze, które zadebiutują w sequelu.

Mortal Kombat 2 - bohaterowie i złoczyńcy

Kto dokładnie pojawi się Mortal Kombat 2? Tego dowiecie się z poniższej galerii! Znajdziecie tam również krótkie opisy postaci oraz nazwiska aktorów i aktorek, którzy wcielą się w ich role.

Johnny Cage (Karl Urban) To postać, dla której inspirację stanowił Jean-Claude Van Damme. Jest gwiazdorem kina akcji i mistrzem sztuk walki. W serii obecny od samego jej początku.

Mortal Kombat 2 - premiera zaplanowana została na październik 2025 roku. Reżyserem produkcji jest Simon McQuoid, scenarzystą - Jeremy Slater, a za choreografię walk odpowiadają Malay Kim i Michael Lehr.