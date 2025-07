Dead Take - pełna obsada horroru ujawniona! Do Neila Newbona i Bena Starra dołączyły kolejne gwiazdy

fot. materiały prasowe

Firmy Surgent Studios i wydawca, Pocketpair, ujawniły kolejne informacje na temat nadchodzącej gry Dead Take. Podano jej datę premiery i okazuje się, że nie trzeba będzie na nią długo czekać, bo zadebiutuje ona na PC (Steam, Epic Games Store) już 31 lipca.

Oprócz tego poznaliśmy również nazwiska kolejnych aktorów i aktorek, których zobaczymy w grze. Do ujawnionego wcześniej Neila Newbona i Bena Starra dołączyli także Alanah Pearce, Matt Mercer, Laura Bailey, Travis Willingham, Sam Lake, Jane Perry i CDawgVA.

Dead Take opowiada o aktorach. Dlatego też potrzebowaliśmy aktorów, którzy wszystko to przeżyli. To gra o euforii, ambicjach i zepsuciu, które się pod tym kryje. O kłamstwach, które wmawiamy sobie, by dostać się w blask reflektorów i o potworach, w które zamieniamy się, by w nim pozostać. Każdy z członków obsady zna to napięcie. To była szansa, by się z tego wykrwawić - powiedział Abubakar Salim, założyciel Surgent Studios.

Dead Take to horror, którego akcja rozgrywa się w willi w Hollywood. Głównym bohaterem jest Chase Lowry (Neil Newbon), poszukujący swojego przyjaciela Vinny’ego (Ben Starr). Gracze będą eksplorować posiadłość, rozwiązywać zagadki i odkrywać kolejne nagrania wideo odsłaniające mroczną prawdę o przemyśle rozrywkowym.