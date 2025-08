Spider-Man 4 ma oficjalny polski tytuł. Zdziwicie się, jak przetłumaczono Brand New Day

fot. Instagram Toma Hollanda / Marvel Studios

Polski dystrybutor filmu Spider-Man: Brand New Day zaktualizował kartę tej produkcji na swojej oficjalnej stronie. Potwierdzono, że premiera w naszym kraju odbędzie się 31 lipca 2026 roku, czyli zgodnie ze startem na świecie, i ogłoszono, że film będzie wyświetlany w kinach pod tytułem Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Może to być zaskakujące, ponieważ podjęto decyzję o dosłownym przetłumaczeniu Brand New Day. Fani zawsze boją się jakiegoś przekombinowanego tytułu.

Spider-Man 4 – polski tytuł

Tym samym tytuły przygód Pajączka definitywnie odeszły od słowa „dom”, które było obecne w pierwszych trzech częściach. Mieliśmy odpowiednio Homecoming (nieprzetłumaczone), Daleko od domu oraz Bez drogi do domu.

Spider-Man 4 - zdjęcia udostępnione przez Toma Hollanda

Spider-Man 4 – co wiemy?

Szczegóły fabuły nie są znane. Nie opublikowano do tej pory oficjalnego opisu, który by zwiastował, co widzów czeka na ekranach kin w 2026 roku. Wiemy jednak, że dojdzie do konfliktu Punishera, Spider-Mana i Hulka. A ten ostatni – według plotek – ma wrócić do wersji dzikiej i nieokiełznanej, zamiast być profesorem, jak w ostatnich fabułach.

Jon Bernthal zagra ponownie Punishera i będzie to jego debiut w tej roli na ekranach kin. Do tej pory pojawiał się tylko w serialach. Mark Ruffalo powraca jako Hulk. Sadie Sink gra nową postać, ale oficjalnie nie ujawniono, co to za rola.

Destin Daniel Cretton, znany z hitu Shang-Chi, reżyseruje. Prace trwają w Glasgow w Szkocji.