LG uruchamia atrakcyjną promocję cashback – nawet 1500 zł zwrotu za najnowsze telewizory

fot. LG

Reklama

Promocja trwa do 31 sierpnia 2025 roku i obejmuje telewizory serii OLED, QNED i NanoCell, z kwotami cashbacku sięgającymi nawet 1500 złotych.

Jak skorzystać z promocji i ile można zyskać?

Uczestnictwo w akcji wymaga spełnienia kilku prostych warunków: zakupu jednego z objętych promocją modeli w terminie do 31 sierpnia 2025 roku oraz rejestracji produktu na stronie strefalg.pl do dnia 14 września 2025 roku. O przyznaniu zwrotu decyduje kolejność zgłoszeń, a łączna pula nagród wynosi 1 milion złotych.

Wysokość cashbacku zależy od wybranego modelu i może wynosić od 100 do 1500 złotych. Najwyższy zwrot w wysokości 1500 zł przysługuje przy zakupie flagowych modeli LG OLED evo AI serii G5, takich jak OLED65G54LW oraz OLED55G54LW. Modele OLED serii C i B objęte są zwrotem w wysokości 300-500 złotych. Telewizory serii QNED i NanoCell uprawniają do zwrotu w przedziale od 100 do 500 złotych – w zależności od przekątnej ekranu i linii produktowej.

fot. LG

Gdzie kupić objęte promocją telewizory?

Promocja obowiązuje w wybranych punktach sprzedaży stacjonarnej i internetowej. Na liście partnerów znajdziemy między innymi LG Brand Store (Warszawa KLIF i Wrocław Magnolia), a także sklepy sieci Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Audio Color, Studio Hi-Fi, KDK i Loco. Lista obejmuje również oficjalny sklep internetowy LG (LG.com/pl) oraz sklepy online partnerów.

Innowacyjne technologie w promocyjnych modelach

Procesory AI nowej generacji

Wybrane telewizory objęte promocją zostały wyposażone w procesory wspierane sztuczną inteligencją, które analizują treści w czasie rzeczywistym, optymalizując jakość obrazu i dźwięku. Najnowsze modele wykorzystują procesor α11 AI, który zapewnia 30% szybsze przetwarzanie w porównaniu z poprzednimi generacjami.

webOS 25 i funkcje gamingowe

Nowa wersja systemu webOS umożliwia wygodniejszą personalizację oraz zapewnia szybki dostęp do najczęściej wykorzystywanych treści. Modele z 2025 roku obsługują zaawansowane funkcje gamingowe i umożliwiają rozgrywkę w najnowsze tytuły bez potrzeby posiadania konsoli, między innymi dzięki integracji z usługą Xbox Cloud Gaming. Telewizory oferują także tryby obrazu automatycznie dostosowujące się do rodzaju gry.

fot. LG

Technologia OLED evo AI

Telewizory LG OLED evo AI wykorzystują ekrany z samoświecącymi pikselami, co pozwala uzyskać idealną czerń i nieskończony kontrast. Dzięki temu zapewniają wyjątkową głębię obrazu oraz wierne odwzorowanie barw – także w jasnych pomieszczeniach.

Wybrane modele z tegorocznej linii uzyskały certyfikat potwierdzający zgodność kolorystyczną w warunkach oświetlenia wewnętrznego oraz certyfikaty Eyesafe® i Flicker-Free. Technologia Brightness Booster Max zwiększa jasność nawet o 70% względem poprzednich serii, podczas gdy najnowsze modele G5 i M5 oferują nawet trzykrotnie wyższą jasność niż poprzednie generacje.

QNED evo AI z technologią MiniLED

Wybrane modele z serii LG QNED evo AI łączą technologię MiniLED z warstwą Quantum Dot i NanoCell, co przekłada się na wyższą precyzję kolorów oraz wyraźniejsze szczegóły w scenach o wysokim kontraście. W tegorocznych modelach zastosowano nową powłokę przeciwodblaskową oraz udoskonalone algorytmy zarządzania jasnością, co zwiększa komfort oglądania niezależnie od warunków oświetleniowych.

Technologia Quantum Dot NanoCell zapewnia 100% wierność odwzorowania kolorów w przestrzeni DCI-P3, podczas gdy podświetlenie MiniLED umożliwia precyzyjną kontrolę jasności w tysiącach stref.

Pełna lista sklepów, modeli i szczegóły promocji dostępne są na stronie: LG.com/pl/promocje/inteligentny-cashback-tv.