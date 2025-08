Od góry do dołu - pełny zwiastun. Denzel Washington króluje na ekranie

fot. materiały prasowe

Reklama

Od góry do dołu miał swoją premierę światową w Cannes, po której zebrał dobre recenzje. Według Rotten Tomatoes to 89% pozytywnych opinii krytyków i – bez zaskoczenia – wszyscy jednomyślnie wychwalają brylującego na ekranie Denzela Washingtona. Widzowie więc oczekują wielkiej roli, a zwiastun uchyla rąbka tajemnicy.

Od góry do dołu – zwiastun

Od góry do dołu – o czym jest film?

Od góry do dołu jest luźno inspirowany japońskim filmem Akiry Kurosawy Niebo i piekło, który – podobnie jak nowa produkcja – oparto na powieści The King's Ransom autorstwa Eda McBaina. Fabuła skupia się na biznesmenie, który staje przed dylematem: wykorzystać majątek do rozwoju kariery czy poświęcić go, by uratować porwane dziecko.

W głównej roli występuje Denzel Washington, który tym samym już po raz piąty współpracuje ze Spikiem Lee. W obsadzie znaleźli się także Ilfenesh Hadera, Jeffrey Wright, Dean Winters, John Douglas Thompson oraz raperka Ice Spice.

Premiera Od góry do dołu odbędzie się w amerykańskich kinach 22 sierpnia, a 5 września film zadebiutuje globalnie na platformie Apple TV+.