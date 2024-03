Deadpool & Wolverine – kolejny X-Men pojawi się w filmie? Aktor daje obiecującą odpowiedź

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

W Deadpool & Wolverine ważnym wątkiem będą podróże po alternatywnych światach, dzięki którym tytułowi bohaterowie będą mieli okazję spotkać wiele postaci, które nie są częścią MCU. Wiele plotek sugerowało pojawienie się bohaterów z poprzednich filmów o mutantach, w tym Profesora X, Magneto, czy X-23. Teraz do sprawy odniósł się James Marsden, czyli odtwórca roli Cyclopsa. W rozmowie z The Playlist zdradził, że trzecia część Deadpoola była kręcona blisko planu Sonic. Szybki jak błyskawica 3.

Deadpool & Wolverine - James Marsden pojawi się w filmie?

Aktor wyznał, że prace nad Soniciem 3 dobiegły już końca, a film powstawał w pobliżu planu Deadpool & Wolverine:

Właściwie, to właśnie zakończyliśmy prace nad Sonikiem 3. Byliśmy bardzo blisko… planu produkcji Deadpoola 3 w Pinewood. Tak, to jest trochę… hmm… jak otworzenie puszki Pandory.

Marsden dodał, że często zaczepiany jest na ulicy, gdzie ludzie pytają go, czy pojawi się w Deadpoolu 3:

Tak, ciągle o tym słyszę; Nie mogę przejść ulicą, żeby ktoś mnie o to nie zapytał, więc najwyraźniej dużo się o tym mówi.

Deadpool & Wolverine - obsada, fabuła, data premiery.

Do swoich ról powrócą ponadto Morena Baccarin (Vanessa), Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead) i Shioli Kutsuna (Yukio). Do obsady dołączyła też Emma Corrin (The Crown).

Po kilku niepowodzeniach zawodowych związanych z kryzysem wieku średniego Wade Wilson postanawia oficjalnie przejść na emeryturę jako Deadpool i zostaje sprzedawcą używanych samochodów. Jednak gdy w grę wchodzą losy jego przyjaciół, rodziny i całego świata, Deadpool raz jeszcze chwyci katanę. Rekrutuje niechętnego i zdystansowanego Wolverine'a, aby wraz z nim walczyć nie tylko o przetrwanie, ale i całą ich spuściznę.

Deadpool & Wolverine - premiera w kinach 26 lipca 2024 roku.

