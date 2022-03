Disney+ obrywa za Daredevila i spółkę. Telewizyjna Rada Rodziców nie pozostawia na nich suchej nitki

fot. materiały prasowe Netflix

Wraz z końcem lutego 2022 roku seriale Luke Cage, Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, The Punisher i The Defenders zniknęły z Netflixa i trafią do Disney+ tam, gdzie usługa jest dostępna. Nastąpi to 16 marca i będą to pierwsze seriale z najwyższą kategorią wiekową TV-MA dostępne na stronie głównej platformy. Do tej pory treści dla dorosłych były w usłudze Star znajdującej się w Disney+, ale według aktualnych informacji tak nie będzie z serialami Marvela.

Disney+ kontra Telewizyjna Rada Rodziców

Telewizyjna Rada Rodziców, w skrócie PTC wystosowała oświadczenie, w którym nie pozostawiają suchej nitki na decyzji Disneya. Zwracają uwagę, że przez 98 lat Disney był synonimem słów przyjazny rodzinie.

- Platforma Disneya logicznie było promowana jako platforma przyjazna rodzinie, więc rodzice zaufali im, że właśnie to dostaną. Wydaje się to nie pasujące do marki Disney+, by dodawać rzeczy z kategoriami TV-MA i R, potencjalnie po to, by zwiększyć zyski z subskrypcji. Co dalej? Striptease na żywo w Disney World?

Co prawda, chwalą Disney+ za dopracowania funkcji kontroli rodzicielskiej, ale uważają, że sama obecność tytułów dla dorosłych narusza zaufania tysięcy rodzin.

- Nie ma potrzeby, aby Disney+ konkurował w treści dla dorosłych z innymi platformami. Disney i tak już ma przewagę jako ta platforma najbezpieczniejsza dla rodzin. Wejście w kategorię wiekową TV-MA na zawsze zniszczyć tę koronę lidera.

Nie jest wykluczone, że plan wprowadzenia tych seriali Marvela do Disney+ poza Star to zwyczajny błąd, a cała sytuacja jest nieporozumieniem. Przekonamy się 16 marca.

Disney nie odpowiedział na oświadczenie PTC.

